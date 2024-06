Sichtlich glücklich und positiv aufgeregt, hat Beatrice Egli mit zwei Konzertankündigungen für den kommenden Oktober 2024 für große Euphorie unter ihren Anhängern gesorgt. Die Schweizerin wird an zwei Terminen im Kultur- und Kongresszentrum Luzern auftreten, gemeinsam mit dem 21st Century Orchestra unter der Leitung des renommierten Dirigenten Ludwig Wicki.

Es ist mein großer Wunsch gewesen, dass das passiert und jetzt ist es tatsächlich so weit. Ich freue mich riesig auf den Anlass.

Dabei werde man sie selbst musikalisch von einer anderen Seite kennenlernen, so die Künstlerin in ihrem Beitrag in den sozialen Medien. Eine Seite, die die Fans "wahrscheinlich nie wieder erleben" werden.