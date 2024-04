Bildrechte: imago images/Shotshop

"Anita" machte ihn berühmt 80 Jahre Costa Cordalis: So lebt seine Musik weiter

30. April 2024, 17:20 Uhr

Konstantinos Kordalis, so Costas Geburtsname, hätte am 1. Mai seinen 80. Geburtstag gefeiert. Leider verstarb der Schlagersänger mit griechischen Wurzeln im Sommer 2019 an Organversagen. "Meine Schlagerwelt" blickt zurück auf sein bewegtes Leben und erinnert an eine große Schlagerikone.