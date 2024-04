Ich habe in meinem Leben immer gesungen, aber ich hatte nie das Glück, Noten zu lernen. Denn in meiner Familie waren 11 Kinder, mein Vater konnte sich das nicht leisten.

Das Supertalent war also die letzte Chance, sich seinen Traum zu erfüllen. "Ich wollte meine Ehe nicht kaputtmachen, deswegen habe ich aufgehört, hab gesagt ‚Schluss, jetzt machen wir die Pizzeria weiter‘ und so sind 30 Jahre vergangen" , erinnerte er sich.

In seiner Pizzeria in Gütersloh begeisterte der damals 67-jährige seine Gäste regelmäßig mit Arien, bis er auf die RTL-Show aufmerksam wurde. Dort haute er Jury und Publikum mit der Opern-Arie "Nessun Dorma" aus den Socken und schaffte es am Ende bis ins Finale und auf Platz 4. "Der Höhepunkt in meinem Leben war dieser Auftritt bei Bohlen!" sagte Nino sichtlich emotional zu Beginn der Finalsendung.