Schon beim Schlagerbooom Open Air sorgten sie für großartige Stimmung. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Nach ihrem kleinen Bühnenflirt brachten sie mit ihrem gemeinsamen Song "Das wissen nur wir" die Stimmung zum Kochen. Arm in Arm fuhren sie im roten Käfer-Cabrio durch das Amphitheater und hatten sichtlich großen Spaß an ihrem Song.



Immer wieder gibt es in der Klatschpresse Liebesgerüchte um den 42-jährigen Showmaster und seine sieben Jahre jüngere Schlagerkollegin. Die beiden nehmen es mit Humor und heizen die Gerüchte mit ihrem heißen Song sogar an.