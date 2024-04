Franz ist elf Jahre älter als Florian, verheiratet, Vater von sieben Kindern und frommer Christ. Beruflich kümmert er sich um Menschen am Rande der Gesellschaft, arbeitet u.a. als Pfleger in einer Psychiatrie. Im März 2024 war Franz Silbereisen Gastredner beim Christlichen Online-Kongress. In seinem Beitrag sprach er auch über das Verhältnis zu seinem Bruder Florian.

Bildrechte: imago images / Spöttel Picture

Auf die Frage, ob die Unterhaltungsindustrie, in der Florian sein Glück gefunden hat, mit dem christlichen Glauben vereinbar ist, sagte Franz Silbereisen: "Es ist wahrscheinlich schwierig oder ein Abenteuer. Aber, ich denke, es ist möglich, mit Gottes Hilfe." Franz Silbereisen hat mehrere Bibelschulen besucht, sich in einer Baptistengemeinde taufen lassen und missionarische Projekte in Gambia und Madagaskar begleitet. Derzeit betreut er als Pfleger junge Männer, die, so Franz, "in Drogengeschichten geraten sind", in einer psychiatrischen Klinik bei einer Entziehungstherapie. Außerdem arbeitet er in einem Behindertenwohnheim.



Auch Florian Silbereisen ist gläubig. In der Talkshow Riverboat sagte er, dass ihm sein Gottvertrauen auch helfe, wenn er kurz vor großen Shows unter extremem Lampenfieber leide. Er spreche dann immer ein Gebet und bekreuzige sich. Der Glaube gäbe ihm Halt und Kraft.