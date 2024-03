Bildrechte: MDR

Es sollte nur ein Scherz sein Florian Silbereisen: So machte er Joko Winterscheidt zum Traumschiff-Bruder

Hauptinhalt

18. März 2024, 17:43 Uhr

Es begann mit einem Scherz: In der Show "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" plauderte Moderator Joko Winterscheidt aus, wie sein Freund und Traumschiff-Kapitän Florian ihn einst an Bord des Dampfers holte – in der Rolle seines Bruders.