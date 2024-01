Am Ende des Jahres 2023 waren die Fans in großer Sorge um Musiker Frank Zander. Nach einer überstandenen Corona-Infektion kam der Berliner nicht wieder richtig auf die Beine und musste sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach eingehenden Untersuchungen stand fest: Frank Zander muss am Kopf operiert werden. Von dem Eingriff hat sich der Künstler nun weitestgehend erholt, erzählte sein Sohn Marcus der Deutschen Presseagentur: "Ich habe nicht nur das Gefühl, sondern er sagt selber: 'Es geht jeden Tag ein bisschen besser'. Die OP hat er sehr gut überstanden." Bildrechte: dpa

Obwohl sein Vater nach wie vor noch sehr viel schlafe, gäbe es zwei eindeutige Zeichen für seine fortschreitende Genesung:

Er hat gesagt, dass sein Bier ihm wieder schmeckt. Er hat auch wieder Lust, zu malen. Marcus Zander dpa

In den nächsten Tagen stehe zum einen noch ein Nachuntersuchungstermin an, so Marcus Zander. Zum anderen feiert sein Vater Frank am 4. Februar seinen 82. Geburtstag. Diesen wolle der Schlagerstar ruhig im Kreise seiner Familie begehen und hat dafür bereits einen Wunsch geäußert: "Da hat er sich Berliner Rouladen gewünscht und die werde ich für ihn kochen. Das mache ich gerne", so Sohn Marcus.

Weihnachtsessen ersmtals ohne den Organisator

Obwohl Frank Zander zum Zeitpunkt des von ihm organisierten Benefiz-Weihnachtsessen schon wieder aus der Klinik entlassen war, hörte er auf den Rat seiner Ärzte und verzichtete 2023 erstmals auf eine persönliche Teilnahme. Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder