Alle lieben ihn! Favorit im "Let’s Dance"-Finale: Holt Gabriel Kelly den Pokal?

23. Mai 2024, 16:43 Uhr

Seit drei Monaten zeigt Kelly-Spross Gabriel (22) in der RTL-Tanzshow "Let’s Dance", wie viel Talent in ihm steckt. Zusammen mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) steht er am Freitag im Finale und muss sich gegen seine Konkurrenten Detlef Soost und Sportmoderatorin Jana Wosnitza durchsetzen. Holt er den Pokal zum zweiten Mal ins Kelly-Universum?