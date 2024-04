Die Tanzshow "Let’s Dance" ist immer wieder spannend. Für die Folge am 26. April haben sich die Macher etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum ersten Mal gibt es neben dem eigentlichen Tanz einen Part, in dem zwei Prominente miteinander tanzen. Im RTL-Morgenmagazin "Punkt 8" verriet Gabriel Kelly , dass er mit Moderatorin Jana Wosnitza übers Parkett schweben wird.

Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Eigentlich sollte auch in Ausgabe acht am 26. April familiäre Unterstützung für den Kelly-Sprössling im Studio sitzen, doch es kam anders. Patricia Kelly hatte sich angekündigt, doch während des Interviews mit "Punkt 8" erfuhr Gabriel, dass Patricia gerade krankheitsbedingt abgesagt hat. Allerdings sei er sich sicher, so der Sänger, dass sie zu Hause mit ihm mitfiebern wird. Patricia wird sicherlich nicht die Einzige aus der musikalischen Familie von Gabriel sein, die dem 22-Jährigen die Daumen drückt. Immerhin hat Maite Kelly vor 13 Jahren das Format gewonnen.

Vor einer Woche war Gabriels Papa, Angelo Kelly, aus Irland angereist, um seinem Ältesten die Daumen zu drücken.