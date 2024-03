Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Der 22-jährige Gabriel Kelly hat bisher mit seinen Tanzleistungen in der Show das Publikum positiv überrascht. Dabei hätten viele von dem Musiker gar nicht erwartet, dass er sich als Tänzer so gut schlagen wird. Immerhin hatte Gabriel vor seinem Start bei "Let's Dance" auf seinem Instagram-Kanal offenbart, dass er überhaupt nicht tanzen kann. "Ich mache das Ganze eigentlich nur, weil meine Freundin eine Supertänzerin ist. Ich konnte in all den Jahren, in denen ich mit ihr zusammen bin, nie mit ihr tanzen. Nach 'Let’s Dance' hoffentlich schon."