Denn auch wenn das Paar sonst ein Herz und eine Seele ist: Am frühen Morgen herrschen andere Gesetze. Der Grund dafür? Der Schlagersänger ist ein absoluter Morgenmensch, die Moderatorin überhaupt nicht.



Ein Gegensatz, der sich auch durch den Rest der Familie zieht: "Die Wahrheit ist, sie und mein Sohn sind morgens sehr schlecht gelaunt, ich und meine Tochter sehr gut," so Giovanni Zarrella. Während Jana Ina gerade noch wach wird, ist Giovanni schon topfit und gut gelaunt – und singt gerne mal vor sich hin. Bei den Morgenmuffeln kommt das gar nicht gut an.