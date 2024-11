Zum 30. Mal wird in diesem Jahr die Goldene Henne verliehen. Jede Gala seit der ersten Verleihung 1995 war einzigartig. Doch es gibt eine besondere Konstante: Eine Goldene Henne ohne Schlagerstars? Undenkbar! Auch in diesem Jahr werden einige Künstler und Künstlerinnen aus der Schlagerwelt mit von der Partie sein und manche können sogar auf eine Goldene Henne hoffen.

In der Kategorie Entertainment ist Inka Bause nominiert. Die 55-Jährige, die vor allem für ihre Moderation des TV-Dauerbrenners "Bauer sucht Frau" bekannt ist, steht auch regelmäßig als Schlagersängerin auf der Bühne. Bereits mit 16 Jahren hatte die gebürtige Leipzigerin mit "Spielverderber" einen Hit in der DDR. Bei der Henne hat sie mit TV-Größen wie Horst Lichter, Esther Sedlaczek, Steffen Henssler und Ina Müller harte Konkurrenz.

Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn

Was Inka Bause, Ramon Roselly und auch Ben Zucker eint: Alle durften sich in der Vergangenheit bereits über eine Goldene Henne freuen und können somit auf eine zweite Trophäe hoffen. An die absolute Henne-Spitzenreiterin kommen sie allerdings nicht ran: Helene Fischer ist mit großem Abstand der erfolgreichste Henne-Star mit insgesamt acht Trophäen. Ein Gewinner steht jedoch bereits fest: Peter Maffay (75) wird bei der Gala am Freitag mit einer Goldenen Henne für sein Lebenswerk ausgezeichnet.