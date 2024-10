Wenn ich das täte, würde alles torpediert werden, was ich mir privat vorgenommen habe. Anouk kommt nächstes Jahr in die Schule, dann würde ich das verpassen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen.

Auch der Kreativität gibt er Raum: Am 1. November 2024 erscheint ein Musical zu dem von ihm und seiner Ehefrau verfassten Kinderbuch "Anouk". Auch die echte Anouk zeigt mittlerweile Interesse an der Musik, wie bereits ihr Halbbruder Yaris, der wie sein Vater Musiker ist und sich bereits mit ihm eine Bühne teilte.



Zudem findet Peter Maffay auch abseits von musikalischen Projekten ausreichend zu tun: So war er am 12. Oktober 2024 bei "Verstehen Sie Spaß?" zu sehen, wo er seinen Freund und Kollegen Johannes Oerding hereinlegte. Auf die Frage von Moderatorin Barbara Schöneberger, warum man ihn denn noch nach seinem Abschied im Fernsehen sehen könne, erwiderte er: