Es war wohl das schwerste Konzert im Leben von Heino. Am 8. November war seine Frau Hannelore gestorben. Doch der Sänger stand am 24. November in der Dresdner Kreuzkirche und setzte seine Kirchentour "Die Himmel rühmen" fort. Gewidmet hat Heino das Konzert Hannelore. Die Kirchenkonzerte waren die Idee von Heinos Ehefrau gewesen. Neben Heinos Flügel stand ein Porträt von Hannelore, ein Strauß roter Rosen (44 Stück, eine für jedes Ehejahr)und eine brennende Kerze.