Heinos Kirchentournee "Die Himmel rühmen" wird fortgesetzt. Das teilte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Allerdings würden die Termine um eine Woche verschoben. Die Tour werde am 24. November in Dresden wieder aufgenommen. Der nächste Auftritt sei dann am 2. Dezember in Bad Tölz (Bayern) geplant.

Die Tournee in den Kirchen war Hannelores Idee. Im Gedenken an Hannelore wird diese Tournee stattfinden. Heino braucht seine Fans mehr denn je.

Hannelore Kramm wurde eine Woche nach ihrem Tod am 15. November 2023 auf dem Friedhof in Kitzbühel im engsten Freundes- und Familienkreis beigesetzt. Heino habe 44 rote Rosen, für jedes Ehejahr eine, auf Hannelores Grab gelegt, so Helmut Werner in dem Gespräch mit der Agentur. "Heino konnte in aller Stille Abschied nehmen."

Die Sängerin und Schauspielerin Hannelore Kramm war am 8. November im Alter von 81 Jahren gestorben.