Es war nicht nur das erste Mal, dass Heino als Gast wieder ins Rampenlicht getreten ist, es war auch das erste Mal, dass er überhaupt beim Wiener Opernball war. Eigentlich sollte der Ball, der am 8. Februar stattfand, den trauernden Musiker von seinem Schmerz etwas ablenken. Im Interview mit dem österreichischen Sender ORF jedoch gestand Heino:

Die Hannelore ist immer noch voll in meinem Herzen, da kann man mich nicht richtig ablenken. [...] Aber Hannelore wäre glücklich, mich jetzt hier sehen zu dürfen.

Es sieht dunkel aus in meinem Herzen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, geht es mir nicht so gut.

Bildrechte: IMAGO / Manfred Siebinger

Er vermisse Hannelore sehr, so Heino. "Wenn ich abends ins Bett schlafen gehe, fühle ich mich schon einsam." Dabei war sein Freund und Manager Helmut Werner vor wenigen Wochen mit seiner Familie in Heino und Hannelores Haus in Kitzbühel mit eingezogen. Heino sollte nicht einsam sein. Darüber hatte sich der Sänger sehr gefreut, doch seine Hannelore kann eben nicht ersetzt werden. Fast jeden Tag besucht er das Grab seiner Frau, auf das er bei seinem stillen Abschied 44 rote Rosen gelegt hatte. Eine für jedes Ehejahr. Im April hätten die beiden ihren 45. Hochzeitstag gefeiert.