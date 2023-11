Bildrechte: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Nach drei Jahren wieder Helene Fischer Show Helene Fischer verrät: Peter Maffay und Shirin David beim Comeback ihrer Show dabei!

28. November 2023, 12:56 Uhr

Nach drei Jahren gibt es in diesem Jahr am 25. Dezember im ZDF wieder die Helene Fischer Show. In der letzten "Wetten dass...?!"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk hat die Sängerin verraten, wer in der Show dabei sein wird.