Der gebürtige Südafrikaner hat auf seinem Instagram nun ein Bild geteilt, das die beiden Männer nach seinem Konzert in Hamburg zeigt. Anlässlich des gelungenen Einstands von Steffen Baumgart bei seinem neuen Klub in der Hansestadt, beglückwünschte ihn der 78-Jährige zum Sieg und lud ihn direkt für das nächste Konzert in Hamburg ein.