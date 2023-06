Howard Carpendale: So hat er seine Depression überwunden

Howard Carpendale ist seit über 50 Jahren nicht aus der deutschen Schlagerszene wegzudenken, mit seinen zahlreichen Hits verzaubert er seit mehr als einem halben Jahrhundert sein Publikum und sorgt für gute Laune. Dass aber auch er nicht vor psychologischen Erkrankungen gefeit ist, hat er nun in dem NDR-Podcast "Raus aus der Depression" erzählt. In dem Audioformat von Harald Schmidt und Professor Ulrich Hegerl sprechen Betroffene und Experten zu der heimtückischen Krankheit und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen.

Im Jahr 2003 hatte sich Howard Carpendale aus dem Showbusiness zurückgezogen, sein Karriereende verkündet und wollte in den USA seinen Ruhestand genießen. Doch ohne feste Aufgaben und geregeltem Tagesablauf fiel der heute 77-Jährige in ein emotionales Tief:

Eigentlich habe ich mich nur gefragt: Was ist mit mir los, warum habe ich keine Energie, wieso habe ich keine Ziele, wieso habe ich zu nichts besonders Lust? Howard Carpendale NDR-Podcast "Raus aus der Depression"

Eroberte schon in den 60er Jahren die Herzen seiner Fans: Howard Carpendale. Bildrechte: IMAGO / United Archives An Depression habe er in diesem Moment aber nicht gedacht, so der Sänger, er wusste nicht wirklich über die Krankheit Bescheid: "Ich kannte das Wort Depression kaum. Ich war ein Alpha-Tier in meinem Leben. Das konnte mir nicht passieren", so der Musiker im Podcast.

Auf eines konnte sich Howard Carpendale aber auch in dieser schweren Zeit verlassen und das war seine Familie. Seine Ex-Frau äußerte bereits früh ihm gegenüber den Verdacht auf eine Depression: "Ich sagte nein, ich muss nur etwas suchen, was mir wieder Freude bereitet. Aber sie hatte unbedingt Recht", so der gebürtige Südafrikaner.

Sohn Wayne Carpendale holte seinen Vater zurück nach Deutschland

Als die Depression schlimmer wurde, ergriff sein Sohn Wayne die Initiative und flog an Weihnachten zu seinem Vater in die USA: "Wir haben an diesem Heiligabend viel gesprochen und er sagte: 'Ich gehe hier nicht weg, bis du mitkommst.' Ein unglaublicher Moment für mich. Es war unfassbar, was mein Sohn Wayne da getan hat", sagt Howard. Wayne Carpendale war auch in schweren Zeiten für seinen Vater Howard Carpendale da und organiserte professionelle Hilfe. Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Therapie in Bayern - Comeback 2007

Zurück in Deutschland hatte Wayne bereits einen Therapieplatz für seinen Vater organisiert. In der Klinik in Bayern verbrachte Howard drei Monate und legte den Grundstein für seine psychische Gesundheit.