Joelina und ihr Freund Adrian sind als Support für Jürgen Drews bei Dreharbeiten in New York dabei. Geplant ist, laut einem Bericht der Bild-Zeitung, eine Dokumentation über den "Ein Bett im Kornfeld"-Interpreten, in der er seiner Tochter die Plätze in der amerikanischen Metropole zeigt, an denen er als junger Mann gelebt hat. Regelmäßig hält Joelina ihre Fans per Instagram auf dem Laufenden. Nun hat die Sängerin von einem für sie ganz besonderen Auftritt berichtet.

Leute, ich hatte meinen ersten Auftritt als Model. Papa hat sich vor mir verbeugt und ich habe mich gefreut. Ich hatte den Spaß meines Lebens. [...] Vielleicht seht ihr mich jetzt öfter auf dem Laufsteg. Joelina Drews Instagram-Story

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE Damit würde Joelina in die Fußstapfen ihrer Mama Ramona treten. Diese war, bevor sie Jürgen Drews heiratete, Model. Jürgen Drews hatte die 29 Jahre jüngere Ramona Middendorf vor 33 Jahren bei einer Misswahl, die er moderierte, kennengelernt. In "Des Königs neuer Podcast" hatte Jürgen erzählt, dass er neben all den Frauen auf der Bühne nur Augen für Ramona gehabt habe. Besonders imponiert habe ihm, dass sie "keinen Blödsinn erzählte. Drei Jahre später (1994) heirateten Jürgen und Ramona, 1995 wurde Tochter Joelina geboren.

Joelina auch musikalisch auf neuen Wegen

Bildrechte: IMAGO / Future Image Auch musikalisch hat Joelina Anfang des Jahres ein völlig neues Projekt gestartet. In Florian Silbereisen Show "Die Schlagerchampions" ist die 28-Jährige gemeinsam mit den Schlagersänger-Söhnen Lucas Cordalis und Achim Petry aufgetreten. Gemeinsam perfomten die drei Erfolgshits ihrer Väter Jürgen Drews, Costa Cordalis und Wolfgang Petry. Das Publikum im Berliner Velodrom reagierte auf den Auftritt der "nächsten Generation", so nannte Florian Silbereisen das Trio, mit begeistertem Applaus. Im Talk nach ihrem Auftritt stellte der Moderator die Frage, ob es mit den Dreien weitergeht. Joelinas Antwort lautete: "Wenn die Leute da draußen das genauso feiern, wie wir selber und wenn sie es lieben, dann geben wir ihnen natürlich, was sie wollen."

Jürgen Drews in Los Angeles

1980 hatte Jürgen Drews versucht, eine Karriere in den USA zu starten. In einem Interview mit der Bild-Zeitung erzählte der Sänger: "Anfang der 1980er wollte ich es dann wissen. Bin rüber in die USA. Habe mein Studio in einen Container gepackt und ab nach Los Angeles. Da produzierte ich englischsprachige Musik. Ich hatte sogar einen Hit. Mit "Don’t Want Nobody" landete ich immerhin auf Platz 54 der Billboard Charts." Mitte der 1980er Jahre habe ihn jedoch eine Steuergeschichte eingeholt. Er habe vermögenstechnisch fast alles verloren, musste sein Anwesen in L.A. mit Traumblick auf den Pazifik verkaufen. Er sei dann wieder zurück nach Deutschland gezogen und habe alle seine Schulden bezahlen können.