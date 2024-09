Familie rückt zusammen Joelina Drews zieht mit ihrem Freund in das Haus ihrer Eltern

Dieser Familien-Zusammenhalt ist wirklich wundervoll. Seit Jürgen Drews mit seiner Ramona in München wohnt, ist die Familie Drews wahrlich unzertrennlich. Sie fanden ein Haus nur wenige Minuten von Joelina und Adrian entfernt. Nun gehen sie den nächsten Schritt, wie Ramona bei einem gemeinsamen Wiesn-Besuch dem Lokalsender münchen.tv verrät.

Die beiden ziehen sogar bei uns mit ein. Wir sind gerade schon am renovieren, die bekommen eine eigene Souterrain-Wohnung.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Aktuell wohnen Joelina und Adrian im Haus seines Opas, einem echten Drei-Generationen-Haus, wie sie dem Sender erzählt. "Und jetzt haben wir gesagt: Da können wir uns bei Mama und Papa auch noch einrichten, da können wir pendeln, dann sind wir bei allen zu Hause", so die 29-jährige Musikerin, die seit 2021 in der Heimat ihres Freundes wohnt. Doch Joelina hat auch schon den nächsten Umzug im Hinterkopf und ergänzt: "Bis wir dann irgendwann mal selber eine Familie gründen, dann brauchen wir natürlich was Größeres."