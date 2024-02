Kerstin Ott ist überglücklich. Kein Wunder, denn ihr wurde eine große Ehre zuteil. Sie wurde am Donnerstag als beste Schlager-Komponistin 2024 ausgezeichnet. In einen emotionalen Facebook-Post bedankte sie sich bei allen, die sie auf ihrem Weg begleitet: "Was für eine Ehre! Ich war bei der Verleihung so aufgeregt, dass ich komplett vergessen habe mich bei meinen wichtigsten Menschen zu bedanken", schreibt sie. Allen voran richtet sie emotionale Worte an den wichtigsten Menschen in ihrem Leben, an ihre Frau Karolina: