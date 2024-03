Ich habe mich gestern ganz blöd gebückt, und dann hatte ich auf einmal meinen Nerv verklemmt. Ischias oder so was. Ich kann mich nicht bewegen.

So meldete sich Nino de Angelo vor wenigen Tagen bei seinen Followern auf Instagram. Der 60-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt selbst bei einem kurzen Lachen starke Schmerzen und gab an, das Wochenende in seinem Bett liegend verbringen zu müssen.