In der nächsten Sequenz ist dann Ross Antony als Dieter Bohlen verkleidet, Eloy de Jong ähnelt mit einer Perücke aus langen schwarzen Haaren Thomas Anders aus den 80er Jahren. Im weiteren Verlauf des Videos sind die beiden Musiker dann in den historischen Kulissen der Modern Talking-Videos von "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri, Cheri Lady" und "Geronimo’s Cadillac" zu sehen.

Modern Talking in der originalen Besetzung: Thomas Anders und Dieter Bohlen. Bildrechte: Getty Images