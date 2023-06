Ross Antony in "Down the Road". Bildrechte: SWR/SEO Entertainment

Der britische Sänger ist im vorigen Jahr auf eine ungewöhnliche Reise gegangen. In der Doku "Down the Road" hat er Menschen mit Down-Syndrom als Reiseleiter auf einem abenteuerlichen Trip begleitet. Eine Reise, die sein Leben verändert hat. Im Gespräch mit Christin kündigt er an, dass es eine Fortsetzung geben wird, bereits im Juli dieses Jahres beginnen die Dreharbeiten für eine weitere Staffel von "Down the Road".