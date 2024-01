Es ist vielleicht die bisher krasseste Veränderung des Jahres 2024 in der Schlagerwelt: Ross Antony hat mit Hilfe verschiedener Maßnahmen sein Gewicht von 106 auf 86 Kilogramm reduziert. Im Interview mit "RTL" hat der gebürtige Engländer gesagt, was ihn zu dazu bewogen hat, abzunehmen: "Alles wurde irgendwie ein bisschen komplizierter und schwieriger. Eine Stunde auf der Bühne eine Show abzuliefern, war für mich die Hölle", so der Sänger.