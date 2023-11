Bereits bei ihrem Auftritt in der "NDR Talk Show" im August diesen Jahres (2023) erzählte die Schlagerkünstlerin, dass sie sich während einer Auszeit in Portugal über viele Dinge und auch ihre Ernährung Gedanken gemacht habe. Seitdem lebe sie vegan.

Ab dem 16. November 2023 steht Kerstin Ott dann wieder auf der Bühne. In Zwickau startet die 41-Jährige ihre große "Best Ott Tour 23/24", auf der sie als "Special Guest“ auch die Schlagersängerin Marina Marx begleitet. Das letzte Konzert ist nach ca. 30 Auftritten dann am 9. März 2024 in Oldenburg. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.