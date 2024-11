Gerade in der Weihnachtszeit war dann auch der im Sommer 2024 verstorbene Eberhard Hertel mit dabei und begleitete seine Familie auf ihren jährlichen Weihnachtskonzerten. In diesem Jahr gehen Stefanie, Lanny und Johanna nun erstmals ohne ihren geliebten Papa, Schwiegervater und Opa auf Tournee. Eine Situation, die für alle nicht einfach ist: "Er fehlt einfach an allen Ecken und Enden und er wird uns auf unserer Tournee auch sehr fehlen. Aber wir werden ihn einfach mitnehmen. Er wird in unseren Herzen dabei sein", so Stefanie Hertel.