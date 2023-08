Dass Beatrice Egli viele verschiedene Talente hat, wissen ihre Fans bereits seit langer Zeit. Vor ihrem Durchbruch in der Schlagerwelt absolvierte die 35-Jährige eine Ausbildung zur Friseurin, darauf folgte eine Schauspielausbildung in Hamburg. Doch ein Talent hat die Sängerin, Moderatorin und Podcasterin erst jetzt in einem Interview mit dem österreichischen Newsportal "krone.at" verraten:

Beatrice Egli und Florian Silbereisen standen beim Schlagerbooom 2023 gemeinsam auf der Bühne mit dem Titel "Das wissen nur wir". Bildrechte: IMAGO / Future Image