Deutscher Lehrkräftepreis Engagiert und interessiert: Beste Lehrer Mitteldeutschlands ausgezeichnet

29. April 2024, 20:08 Uhr

Am Montag sind beim Wettbewerb zum "Deutschen Lehrkräftepreis" herausragende Lehrkräfte ausgezeichnet worden. Besonderes Engagement, soziale Kompetenz und Beliebtheit bei den Schülerinnen und Schülern zeichnet sie aus. Wir stellen die Preisträger aus Sachsen und Sachsen-Anhalt vor. In Thüringen holte Mirka Westendorff vom Hennebergischen Gymnasium "Georg Ernst" in Schleusingen den Preis.