Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App .

Andreas Becker unterrichtet Mathematik und Physik, auch Astronomie und Informatik. Der 39-Jährige liebt all diese Fächer, in einem hat er sogar promoviert. Bereits in der achten Klasse wollte er Lehrer werden. Er habe es bis heute nie bereut, sagt er.