Seit 24 Jahren unterrichtet Jana Bioly am Oelsnitzer Gymnasium Mathe und Chemie. Sie weiß, dass die Fächer nicht bei allen Schülerinnen und Schülern beliebt sind. Genau das sieht sie als großen Ansporn. "An meinem Unterricht ist mir wichtig, dass ich die Schüler begeistern kann und dass sie Freude haben am Lernen. Sie verbringen einen halben Tag in der Schule und ich möchte, dass sie sich hier wohlfühlen."