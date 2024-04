In Schnöggersburg wohnt niemand. Und doch ist die Stadt im Norden Sachsen-Anhalts oft heftig umkämpft. In den Morgenstunden des 8. April haben tschechische und norwegische Soldaten die Stadt eingenommen. Jetzt haben sie sich dort verschanzt und warten auf einen Angriff des Gegners. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

"Wenn man eine Stadt einnimmt, muss man immer damit rechnen, dass der Gegner versucht, sie sich zurückzuholen", sagt Brigadegeneral Alexander Krone. Er ist Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" und steht gerade auf dem Dach des Supermarktes von Schnöggersburg. Um ihn herum Dutzende Journalistinnen und Journalisten. Krone hat zum Medientag geladen, um etwas über das Manöver "Wettiner Schwert" zu erzählen, das seit Mitte März hier in der Altmark stattfindet und bei dem Einheiten seiner Brigade eine zentrale Rolle spielen.

"Seit 40 Minuten melden unsere Aufklärer Feindbewegungen. Einen Panzer, eine ganze Panzerkompanie", erzählt Krone. Die würden dann an die eigenen Truppen weitergemeldet. Um den Gegner möglichst frühzeitig auszumachen, hätten die Aufklärer vom Aufklärungsbataillon 13 aus Gotha weiträumig um die Stadt herum Stellung bezogen. Ihre Aufgabe: Der eigenen Truppe genügend Zeit zu verschaffen "sich so aufzustellen, dass ein Angriff erfolgreich abgewehrt werden kann".

Sehen kann man davon hier vom Dach des Supermarktes aus nichts. "Wenn Sie Marder-Schützenpanzer sehen - das ist der Gegner, hier dargestellt von den Truppen des Gefechtsübungszentrums", erläutert der General. Wenn der hier in Schnöggersburg gleich zu sehen sein sollte, dann sei es für die Verteidiger nicht so gut gelaufen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Der Gegenangriff kommt offenbar. Leopard-Panzer des norwegischen Telemark-Bataillons gehen in Sichtweite des Supermarktes in Stellung, sie wollen einen vermuteten Vorstoß des Gegners auf den Bahnhof gleich neben dem Supermarkt abwehren. "Pandur"-Radpanzer des 41. Mechanisierten Bataillons der tschechischen Armee rollen in hoher Geschwindigkeit heran und unterstützen die Norweger.

Am Vormittag hatten die Tschechen und die Norweger Schnöggersburg eingenommen. Nun wollen sie die Stadt auch halten. Unterstützung haben sie dabei unter anderem von Panzerpionieren aus dem thüringischen Gera. "Nachdem die Kampftruppen die Stadt genommen haben, sind wir nachgerückt und haben die Stellungen gehärtet", erläutert Hauptfeldwebel Michael (wir dürfen den Nachnamen nicht nennen). Das bedeutet: Die Pioniere aus Gera haben Stellungen für eigene Panzer gebaut, Minen geräumt und so die Stadt zur Verteidigung vorbereitet. Dabei sei unter anderem der Pionierpanzer "Dachs" eingesetzt worden. Ausgerüstet mit Baggerschaufel und Schiebeschild kann er große Mengen Erde bewegen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Rund um den Supermarkt ist einiges in Bewegung gekommen. Norwegische Leopard-Panzer manövrieren im Gelände, CV90-Schützenpanzer des Telemark-Bataillons rücken vor und dann wieder zurück, immer wieder tauchen auch tschechische "Pandur"-Radpanzer auf. Neben dem Supermarkt geht ein Puma-Schützenpanzer der Bundeswehr in Stellung. Seine Kanone schwenkt hin und her, offenbar soll der Panzer aus der Deckung heraus das Gelände aufklären. Der Puma gehört zum Panzergrenadierbataillon 212 aus Augustdorf, das der sächsisch-thüringischen Panzergrenadierbrigade 37 untersteht.

"Der Kampf im urbanen Gelände gewinnt immer mehr an Bedeutung", erläutert Hauptmann Renzo di Leo, Presseoffizier der Brigade. Laut Prognosen lebten bald weltweit 60 Prozent der Bevölkerung in Städten. Bei militärischen Konflikten könnten Städte daher immer auch zum Kampfgebiet werden.

Was das bedeutet, zeigen Bilder der vergangenen zwei Jahre aus der Ukraine. Etwa aus der Stadt Mariupol, die schon bald nach Beginn des russischen Angriffskrieges von den Invasoren eingenommen wurde. Doch ukrainische Verteidiger harrten wochenlang im riesigen Stahlwerk-Komplex der Stadt aus, bis sie sich schließlich ergeben mussten. Während der Kämpfe wurde die Stadt in Schutt und Asche geschossen. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

"Man muss sich auf solche Szenarien einstellen", sagt General Krone. Auch darauf, dass Zivilisten in den Kellern der Häuser ausharrten, auf Flüchtlingsströme in der Stadt. All das könnte man, wenn man wollte, mit Laiendarstellern auch hier in Schnöggersburg einsetzen. Für diese Übung habe man sich aber auf die rein militärischen Aspekte konzentriert. Also keine leidtragenden Zivilisten in Schnöggersburg.