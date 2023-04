Sie wollen mehr MDR-Podcasts? Die Übersicht.

Sie, unsere Community, was wir mitgenommen haben und wie wir in die Zukunft schauen – diese Stichworte habe ich meinen Kolleginnen und Kollegen zugeworfen. Das sind ihre Gedanken. Zuerst natürlich der Mann, der den ersten Corona-Newsletter geschrieben hat:

Martin Paul, Autor des ersten MDR Corona-Newsletters Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Das soll er also sein – der letzte Corona-Newsletter. Ich erinnere mich noch an die erste Ausgabe vom 23. März 2020 und meine Worte an Sie: "Liebe Leserinnen und Leser, zuallererst – danke, dass sie den Weg zu unserem neuen Newsletter gefunden haben. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was wir mit dem Angebot vorhaben."



Und jetzt, fast 450 Ausgaben später – genau genommen in der 444. Ausgabe – wird es also den (hoffentlich) letzten Newsletter geben. Zugegeben, es wird mir fehlen. Also nicht Corona, aber der Newsletter, vor allem das Schreiben mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Vor allem und hauptsächlich dabei der Austausch, zu Fragen, die uns alle bewegt und sehr oft ratlos gemacht haben.



Und deswegen möchte ich mich als Erstes und Allerwichtigstes bei Ihnen bedanken. Wirklich. Das meine ich nicht als Floskel. Danke, dass Sie sich diese Zeit genommen haben, wir Sie und Sie uns eine Zeit lang begleiten durften.

Bisher habe ich in meiner Zeit, die ich als Journalist arbeiten durfte, noch nie so einen intensiven, und anhaltend konstruktiven Austausch erlebt. Und das begreife ich als Privileg und Ansporn, den Austausch weiter – auch in anderen Formaten – zu suchen.

Danke!

Danke, dass Sie sich nicht nur die Zeit genommen haben, unsere Berichte zu lesen und anzuschauen, sondern dass Sie sich eingebracht haben. Sie haben Lob und ermutigende Worte geschickt und Sie haben hinterfragt, Kritik geübt, oft den Finger in die Wunde gelegt – auch wenn wir ungenau oder ungenügend berichtet haben.



Und eines darf ich Ihnen versichern: Ihr Zuspruch und Ihre Reaktionen auf unsere Newsletter waren oft Thema in unserer Redaktion. Entweder, um über die angesprochenen Fragen in Austausch zu treten oder und viel mehr, weil wir uns einfach über Ihre oft wertschätzenden und aufmunternden Worte gefreut haben. Habe ich mich, haben wir uns dafür schon bedankt? Nehmen Sie das ruhig, wenn Sie mögen, mit – ohne Sie und ihre Fragen und Antworten hätte es diesen Newsletter so nicht gegeben. Und Sie haben uns viel Freude und anregende Diskussionen beschert.



Und wenn wir schon mal beim Bedanken sind: Ohne meinen Datenjournalismus-Kollegen Manuel Mohr hätten wir gar nicht in diese intensive Beschäftigung mit den Hintergründen zu Corona gefunden. Denn begonnen hatte der Newsletter als Begleitung seiner Analysen und Berichte – dem Corona-Daten-Update.

Danke! Danke! Danke!

Außerdem will ich noch meinen Chef Frank Rugullis erwähnen. Er hat nicht nur dafür gesorgt, dass wir die Zeit und die Ressourcen für dieses Projekt bekommen haben (was nicht selbstverständlich ist), sondern vor allem, dass wir Freiraum zum Experimentieren und Ausprobieren bekommen haben.



Und damit Sie sehen, wem noch mein Dank gilt: Schauen Sie mal auf die Grafik mit den Bildern aller Autorinnen und Autoren für diesen Newsletter. Wahnsinn, dass sich all die Menschen dafür begeistert haben, für Sie zu schreiben und sich in die komplizierte Materie einzuarbeiten. Danke: Marcel, Manuel, Kalina, Maren, Sarah-Maria, Julia, Fabienne, Maria, Leonard, Hannes, Marvin, Maximilian, Max, Johanna, Sarah, Alisa, Nicole, Olga, Fabian, André, Luca, Daniel. Ihr seid die Besten.



Und zuletzt, aber wirklich wichtig, möchte ich dem Team des Schweizer Republik-Magazins mit ihrem Corona-Newsletter danken. Ihr wart mir und uns ein großes Vorbild – vor allem in der Art, wie ihr Themen angefasst und aufbereitet habt. Danke, dass wir uns euch zum Vorbild nehmen durften.

Daten und die Zukunft

Fabienne von der Eltz, Autorin des Corona-Newsletters Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nachrichten, in denen Leser*innen persönliche Schicksale mit uns geteilt haben, haben mich sehr bewegt. Das zeigt, welches Vertrauen uns entgegengebracht wird. Vielen Dank dafür! Und es zeigt, welchen Beitrag wir in solchen Zeiten leisten können, auch wenn wir keine Wissenschaftler oder Ärztinnen sind.



Für mich ist Corona vor allem eins: Zahlen. Der tägliche Blick auf die Inzidenz gehörte lange zum beruflichen und privaten Alltag. Ich habe viel über die Aussagekraft von Daten gelernt und dass es sich lohnt, sich mit ihnen zu befassen, auch wenn sie mich anfangs oft überfordert haben. Und als persönliches Souvenir aus der Pandemie bleibt eine Stoffmaske, die ich im ersten Lockdown mehr schlecht als recht selbst genäht habe ;-)



Langes Zögern von Entscheider*innen, dann ein Maßnahmen-Flickenteppich und vielerorts mangelndes oder fehlendes Vertrauen in Politik und Wissenschaft hinterlassen bei mir den Eindruck, dass Deutschland leider nicht sehr gut auf kommende Krisen vorbereitet ist. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.