Rekordeisverlust in der Arktis und in Grönland

Noch stärkere Effekte beobachteten die Satelliten nur in der Arktis, also dem nördlichen Polargebiet. Dort und in Grönland lagen die Temperaturen im Schnitt sogar drei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Insgesamt gingen elf Kubikkilometer Eismasse verloren, auch, weil eine Hitzewelle im September warmen Regen nach Grönland brachte, wo die Temperaturen teilweise acht Grad Celsius über dem Durchschnitt lagen. Der Regen verstärkte die Eisschmelze zusätzlich.

"Wir können die Auswirkungen dieses Klimawandels inzwischen alle in unserem Alltag sehen", sagte Mauro Facchini, Leiter des Erdbeobachtungsprogramms bei der EU-Kommission. Überall auf dem Kontinent werde nun intensiv daran gearbeitet, Wasser künftig besser zu halten und zu speichern.

Grönland erlebte im September 2022 eine außergewöhnliche Hitzewelle, die eine starke Eisschmelze in Gang setzte. Bildrechte: C3S/ECMWF/GEUS

Starker Hitzestress für Menschen in der Mittelmeerregion

Anzahl der Tage mit "starker Hitzebelastung" (UTCI zwischen 32 und 38°C) im Juni, Juli und August 2022. Bildrechte: C3S/ECMWF Auch für die Gesundheit der Menschen veränderten sich die Bedingungen dramatisch, vergleiche man das Klima während des Lebens der heutigen Generation von Großeltern mit dem, das zukünftige Großenkel leben werden, sagte Carlo Buontempo, Direktor von C3S. "Das Klima, das jetzt kommt, wird für uns alle ganz anders sein, als das Klima, das wir gewohnt sind."



So zählten die Forschenden 2022 mehr Tage mit sehr starkem Hitzestress in Europa als je zuvor. Sehr starker Hitzestress bedeutet eine gefühlte Temperatur zwischen 38 und 46 Grad Celsius. In Italien, Spanien und auf dem Balkan wurden teilweise bis zu 90 solcher Tage gezählt, in Deutschland waren es je nach Region zwischen 20 und 30 Tage.

Gute Bedingungen für Solarenergie – Ernteausfälle durch Dürre in Frankreich wahrscheinlich

Einziger Lichtblick so gesehen ist, dass das veränderte Klima die Bedingungen für die Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom verbessert. Durch die höchste Zahl an Sonnenstunden in Europa seien die Bedingungen für Photovoltaik besser denn je gewesen, so der C3S-Bericht. Da starke Hitze die Effektivität der Zellen allerdings einschränkt, verläuft die Entwicklung nicht linear. Wenig Wind in Südeuropa schränkte zudem die Windstromerzeugung etwas ein.