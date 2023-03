Corona hat viele Probleme in Sachsen-Anhalt noch einmal deutlich schärfer zu Tage treten lassen. Es war ein Unterschied, ob man den Lockdown in einem Einfamilienhaus in Halle-Dölau erlebte oder in einer Plattenbauwohnung in der Hallischen Silberhöhe. Und ob man sich für den Online-Unterunterricht ein Laptop mit den Geschwistern teilen musste oder ob in der Familie genügend Geräte vorhanden waren, hatte ebenfalls einen Einfluss auf den Lernerfolg.