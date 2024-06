Und was sagen diejenigen, um die es geht? Medizinstudentin Melis Taş vom Fachschaftsrat Medizin an der Universität Magdeburg sieht den Grund dafür, warum Absolventinnen und Absolventen nicht bleiben, eher bei den Arbeitsbedingungen. "Grundsätzlich begrüßen wir die Initiative, junge Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, heimatnah halten zu wollen. Jedoch ist so eine Landeskinder-Quote in unseren Augen nicht primär der Weg, um eigentliche, grundlegende strukturelle Probleme zu lösen. Vielmehr sollte an den Arbeitsbedingungen in den Kliniken für junge Ärztinnen und Ärzte gearbeitet werden."