Nach den jüngsten Störaktionen am Flughafen Frankfurt am Main am Donnerstag und am Airport Köln/Bonn am Mittwoch verschärfen unterdessen die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ihre Sicherheitsmaßnahmen. Ein Sprecher des Betreibers Mitteldeutsche Flughafen AG sagte, die Sicherheitskräfte handelten nun mit erhöhter Aufmerksamkeit. Man arbeite eng mit der Bundespolizei zusammen. Auch der Hauptstadtflughafen BER und mehrere westdeutsche Regional-Airports kündigten strengere Sicherheitsmaßnahmen an.