Wegen einer Aktion von Mitglieder der Klimaschutzbewegung ist der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen vorläufig eingestellt worden. Betroffen sind auch Verbindungen von und nach Sachsen. So wurden zunächst die Frühflüge von Leipzig/Halle und Dresden zum Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt gestrichen. Laut Lufthansa-Kundenportal wurden inzwischen auch Flüge am Vormittag von Frankfurt nach Dresden und Leipzig/Halle abgesagt.



Ein DHL-Frachtflieger aus Leipzig/Halle musste am frühen Morgen umdrehen. Ein weiteres Frachtflugzeug aus Leipzig/Halle wurde den Daten von Flightradar24 zufolge nach Köln/Bonn umgeleitet.