Alle niedergelassenen Ärzte in Deutschland müssen am Bereitschaftsdienst teilnehmen. So steht es im Sozialgesetzbuch. Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen ihn organisieren und auch bezahlen. In Sachsen läuft das über eine Umlage: Jede Praxis zahlt pro Quartal 250 Euro sowie einen Betrag, der abhängig ist von den abgerechneten Leistungen. Manche machen da Verlust, sagt Sylvia Krug von der KV Sachsen. "Das ist richtig, dem muss ich zustimmen. Da müsste man sagen: Wenn ich jetzt wenigstens ungefähr bei null rausgehen möchte, dann muss ich mehr an Diensten teilnehmen."