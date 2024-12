Möglicherweise wird es für einige Versicherte 2025 also Erhöhungen von mehr als 0,8 Prozentpunkte geben – und für einige vielleicht auch mehrere. Spätestens 2026 steht dann die nächste Erhöhung für alle an, so die Prognose von GKV-Sprecher Lanz. Damit rechnet auch David Matusiewicz, Professor und Direktor am Institut für Gesundheit und Soziales an der Hochschule für Oekonomie und Management in Essen. "Und das ist eben nicht verwunderlich aufgrund von Demografie, aufgrund dessen, dass nach Corona die ganzen Finanzreserven aufgebraucht sind. Das ist ein Effekt, der sich in den nächsten Jahren auch weiter in diese Richtung entwickeln wird."