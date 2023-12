Bei der GKV spricht man aber nicht von höheren Beitragssätzen. Richten sollen es die höheren Zusatzbeiträge. Und die könnten auch bei anderen Kassen noch anziehen, antwortet eine Sprecherin auf MDR-Anfrage schriftlich: "Wir rechnen gegenwärtig damit, dass der durchschnittlich erhobene Zusatzbeitragssatz zum 1.1.2024 erkennbar steigen wird, aber noch leicht unterhalb von 1,7 Prozent bleibt. Es stehen jedoch noch Beschlüsse von Verwaltungsräten einzelner größerer Krankenkassen aus, die in den nächsten Tagen getroffen werden."

Unabhängig davon haben Versicherte immer die Möglichkeit, ihre Krankenkasse zu wechseln. Und das kann sich für einige in Sachsen und Thüringen durchaus lohnen, sagt Daniel Güssow vom Vergleichsportal Check24. "Die günstigste Krankenkasse erhebt beispielsweise nur ein Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent. Das ist die Hälfte von dem, was die AOK Plus jetzt erhebt."