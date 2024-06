Mannheim Polizist nach Messerangriff gestorben

Der am Freitag bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzte Polizist ist gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt am Sonntagabend mit.

Der Angreifer habe dem 29 Jahre alten Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Der Polizist sei unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstlichen Koma versetzt worden. Am Sonntag sei er seinen Verletzungen erlegen. "Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat", teilten die Behörden mit.