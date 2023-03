Arbeit nervt! Warum sich unsere Arbeitszeit ändern muss

Netflix, Disney plus, Amazon Prime Video, Wow TV, Joyn, ... Es gibt aktuell dutzende Video-Streaming-Anbieter mit noch mehr Abo-Modellen. Einen Dienst zu abonnieren, um alle Filme und Serien gucken zu können, reicht längst nicht mehr. Das macht es für uns User unübersichtlich und vor allem teuer. Bleibt das in Zukunft so?