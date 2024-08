In der Freiburger Untersuchung wird auch auf die sogenannte Espoo-Konvention verwiesen, nach der sich Nachbarländer an einem Projekt wie der Endlager-Suche beteiligen müssen, wenn sie im Fall der Fälle von schädlichen Umweltauswirkungen mit betroffen wären.

Das Bundesumweltministerium erhofft sich eine schnellere Suche nach einem Endlager. Man sei bereits dabei, die laufenden Verfahren der Standortsuche zu optimieren, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. "Hier wurden bereits Fortschritte erzielt, die in der Studie noch nicht berücksichtigt werden konnten." Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen zuständigen Bundesamt und der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) könnten die in der Studie angegebenen Prüfzeiten stark verkürzt werden.

Derzeit lagert der hochradioaktive Müll aus den inzwischen stillgelegten deutschen Atomkraftwerken in mehr als 1.000 Castor-Behältern in Zwischenlagern an verschiedenen Orten in Deutschland. Für die Standorte Ahaus und Gorleben laufen die Genehmigungen dafür dem Bericht zufolge bereits 2034 aus, für andere Lager in den 2040er-Jahren. Die Behälter seien zudem nicht für eine derart lange Nutzung in Zwischenlagern konzipiert.