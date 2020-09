Die neue Standortsuche soll bis 2031 abgeschlossen sein

Im Gegensatz zu früheren Versuchen, ein Endlager zu finden, geht der neue Prozess auf zahlreiche Kritikpunkte der Atomkraftgegner ein. So soll die Auswahl öffentlich und transparent stattfinden, streng nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen und so die größtmöglicher Sicherheit für die Lagerung des gefährlichen Mülls bieten. Beim Auswahlprozess sollen Bürger und Kritiker eingebunden werden. Bis 2031 soll so ein Standort auf einer weißen Karte gefunden sein, also ohne Bevorzugung bereits teilerkundeter Standorte wie Gorleben.

In einem ersten Schritt hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung auf Basis bereits vorhandener Daten eine Vorauswahl möglicher Standortregionen getroffen. Am Montag, 28. September 2020, soll diese Auswahl in einem Teilbericht der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Mindestens zehn, maximal 100 Landkreise sollen auf dieser Liste auftauchen. Kriterium ist einerseits das Vorhandensein einer geeigneten Gesteinsformation im Untergrund. Sie muss stabil genug sein, um eine Lagerung des Mülls für eine Million Jahre zu gewährleisten. In Frage kommen dafür Salz-, Ton- und Granitschichten.

Jedes Gestein hat Vor- und Nachteile für die Lagerung von hochradioaktivem Müll

Jede dieser Formationen hat spezifische Vor- und Nachteile. Granit etwa ist sehr massiv und schirmt daher Strahlung gut ab. Allerdings sind Granitschichten brüchig, damit kann häufig Wasser in diese Formationen eindringen. Ton wiederum ist weich und schließt radioaktive Teilchen gut ab. Die Wärme, die besonders der hochradioaktive Müll entwickelt, leitet er aber nicht gut ab. Salz wiederum leitet Wärme ab und ist weich genug, um eventuelle Risse schnell wieder zu schließen. Allerdings ist es wasserlöslich und daher gefährdet, wenn Wasser eindringt. Das ist beispielsweise im ehemaligen Salzbergwerk Asse der Fall, in das ebenfalls Atommüll eingelagert wurde, der jetzt in einem extrem aufwendigen Verfahren zurückgeholt werden soll.

Außerdem spielt auch eine Rolle, ob ein Gebiet an der Oberfläche dicht oder dünn besiedelt ist, ob es geologische Gefahren gibt wie häufige Erdbeben oder Vulkanaktivität. Warum die BGE dann bestimmte Gebiete für interessant hält und andere als ungeeignet ausschließt, erläutern die Wissenschaftler in dem Bericht und bei einer Fachkonferenz am 17. und 18. Oktober.

Die Karte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zeigt verschiedene Gesteinsvorkommen in der Bundesrepublik: Blau = Salzstöcke, grün = Tonsteinfortmationen, rosa = kristalline Gesteinsformationen. Bildrechte: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Ein Endlager existiert bereits