MDRfragt zum Tag der Deutschen Einheit Russlandpolitik: Zwei Drittel sehen größere Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschen

32 Jahre ist es her, dass Ost- und Westdeutschland wiedervereint wurden. Bis heute gibt es in den Augen der MDRfragt-Teilnehmenden große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Durch den Ukraine-Krieg und die derzeitige Russlandpolitik könnten diese noch zunehmen. So gehen zwei Drittel der Befragungsteilnehmenden davon aus, dass es dadurch zu einer größeren Spaltung kommt. Das zeigt die aktuelle Befragung von MDRfragt zum Tag der Deutschen Einheit mit mehr als 27.000 Teilnehmenden aus ganz Mitteldeutschland.