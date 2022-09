Die Erfurter Innenstadt ist bei den Feiern zum Tag der deutschen Einheit vom 1. bis 3. Oktober nur zu Fuß erreichbar. Wie die Staatskanzlei bei einer Informationsveranstaltung für Anwohner am Mittwochabend mitteilte, sollen im ausgewiesenen Altstadt-Bereich am Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr keine Fahrzeuge fahren, am Montag von 10 bis 20 Uhr. Fahrräder sollen geschoben werden.

Innenstadt für Autofahrer gesperrt

Besuchern wird empfohlen, die Park+Ride-Parkplätze zu nutzen und von dort mit Straßenbahnen oder Bussen in den Veranstaltungsbereich zu fahren. Dennoch sind die Parkhäuser in der Stadt befahrbar.

Lediglich das Parkhaus am Domplatz unter dem Petersberg ist für die gesamten drei Tage gesperrt. Hotelgäste im Altstadtgebiet sollen in der kommenden Woche eine gesonderte Genehmigung erhalten, damit sie in die Hotelgaragen fahren können.

Anwohner sollen sich bei Staatskanzlei melden

Für Anwohner, die während der Veranstaltungszeiten doch Auto fahren müssen, sollen individuelle Lösungen gefunden werden. Dafür sollen die Betroffenen sich über ein Kontaktformular melden und in jedem Fall ihren Ausweis dabei haben.

Sicherheitsbereich von Theaterplatz bis Lauentor

Am 3. Oktober gibt es zudem einen Sicherheitsbereich für Veranstaltungen mit hochrangigen Gästen. Er erstreckt sich vom Domplatz zum Theater und zum Lauentor. Dieser Bereich ist am Montag von 6 Uhr bis in die frühen Abendstunden auch für Fußgänger gesperrt.

Ausgenommen sind Anwohner, die sich jedoch ausweisen müssen. Für detaillierte Informationen verweisen die Veranstalter auf die Webseite zum Tag der deutschen Einheit. Am 3. Oktober findet der Festakt mit hochrangigen Gästen zum Tag der deutschen Einheit im Erfurter Theater statt. (Archivbild) Bildrechte: imago/Bild13