MDRfragt Drei Viertel finden, der Westen prägt den Blick auf den Osten

Die Bereiche, in denen sich die westdeutsche Perspektive auf die ostdeutschen Bundesländer am stärksten zeigt, sind in den Augen der Befragten die Politik, Wirtschaft und Medien. Jeweils mehr als drei Viertel finden das. Aber auch im Berufsleben, in der Wissenschaft und im Alltag gehen die meisten davon aus, dass der westdeutsche Blick auf den Osten dominiert.