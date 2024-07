Im bundesweiten Vergleich ist die Geburtenrate in Sachsen am stärksten zurückgegangen. Hier sank sie um zehn Prozent. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (minus neun Prozent), Thüringen, Brandenburg und Schleswig-Holstein (alle drei minus acht Prozent) sind die Geburten zurückgegangen. Sachsen-Anhalt liegt mit einem Rückgang von 4,6 Prozent im Bundesvergleich im Mittelfeld.



Im Saarland war der Rückgang mit minus 1 Prozent am schwächsten. Die höchste Geburtenziffer mit 1,46 Kindern je Frau verzeichnete Bremen.